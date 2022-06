Paysandu negocia compra de direitos econômicos do atacante Marlon; entenda

O principal artilheiro do Paysandu nesta temporada é o atacante Marlon. Até aqui, o atleta marcou 10 gols, sete deles pela Série C, que o tornam o artilheiro da competição. De olho na qualidade técnica, a direção bicolor pretende estreitar o vínculo entre ambos e negocia a compra de nova porcentagem dos direitos econômicos do goleador.

A informação foi confirmada pelo executivo de futebol do clube, Fred Gomes. Marlon, de 23 anos, chegou ao Paysandu em novembro de 2020, vindo em forma de empréstimo do Porto-PE. A princípio, o contrato seria até o dia 30 de junho do ano passado, mas a qualidade técnica do atleta fez com que o clube investisse na sua permanência e antes do término, o Papão conseguiu adquirir 100% dos direitos federativos e 50% dos direitos econômicos, estendendo o contrato até 31 de dezembro de 2024.

"De fato estamos em negociação para ampliar a porcentagem sobre os direitos econômicos. Hoje temos 100% do federativo e 50% do econômico. No entanto, a nossa negociação sobre o aumento é interna. Não temos como adiantar porque isso pode prejudicar o negócio. Assim que tivermos a definição, todos serão avisados", comenta o executivo.

Conforme a apuração da reportagem com uma fonte ligada ao clube, embora a direção bicolor não confirme, é possível que a negociação envolvendo a ampliação dos direitos econômicos atinja a casa dos 30%, o que deixaria o Paysandu com um total de 80% dos direitos econômicos do jogador.

Este ano, Marlon disputou 23 jogos pelo Paysandu e marcou 10 gols. Três deles saíram no Campeonato Paraense e outros sete na Série C do Campeonato Brasileiro, de onde é o atual artilheiro. A última vez em que o atacante balançou as redes pelo bicola foi na vitória sobre o Botafogo-PB, por 2 a 0. No retrospecto total de sua estadia no Papão da Amazônia em três temporadas, Marlon disputou 70 partidas e marcou 19 gols com a camisa do Paysandu.

Direito Econômico x Direito Federativo

No futebol é muito comum que clubes e atletas façam vínculos contratuais que rendam valores a partir das transferências, tanto para os atletas, quanto para os contratantes. Nesse quesito, é necessário entender a diferença entre os direitos econômicos e os direitos federativos de um atleta.



Os direitos econômicos geralmente são divididos entre atleta e clube. Quem detém os direitos econômicos recebe percentuais nos valores acertados através de negociações feitas pelo jogador, com qualquer clube que seja, ou seja, representam a receita gerada em negociações e podem ser fatiadas em porcentagens menores, como 30%, 50% e assim por diante.

Já os direitos federativos representam o vínculo entre clube e atleta, celebrado através de contrato. Neste caso, um clube só pode adquirir 100% dis direitos federativos, pois um atleta não pode estar em dois clubes ao mesmo tempo. Isto dá ao novo contratante o direito de inscrever o atleta na federação correspondente.