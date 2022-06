Lei do ex? Adversário do Paysandu, Brasil-RS possui atletas que passaram pelo Papão e ex-Remo

O Paysandu recebe o Brasil de Pelotas no próximo domingo (26), às 19h, na Curuzu, pela 12ª rodada da Série C. O Papão vai encarar uma equipe que está na zona de rebaixamento, mas com jogadores velhos conhecidos do torcedor bicolor.

Buscando permanecer no pelotão da frente da classificação, o Paysandu encara o Brasil, equipe que está na zona de rebaixamento, mas que possui no elenco dois jogadores com passagens recentes pela Curuzu, além de um zagueiro ex-Remo.

G8 x Z4

Com nove pontos e buscando fugir do Z4, O Brasil vem a Belém confiante, buscando a sua segunda vitória consecutiva na competição e, dependendo dos resultados, pode deixar a zona de rebaixamento ainda nesta rodada. Visando isso, o Xavante contará com peças conhecidas do torcedor paraense.

Lei do ex?

O elenco do Brasil possui o atacante Thiago Santos, de 31 anos, que passou pelo Papão ano passado. Foram 15 jogos com a camisa do Paysandu e foi dispensado pelo clube alviceleste.

Lembra dele?

Outro jogador com passagem no Paysandu é o atacante Bruno Paulo, de 32 anos. Ele jogou na temporada 2021 com a camisa bicolor, mas não deu muito certo. Foram apenas quatro partidas e não balançou as redes e deixando o clube.

Ex-Remo

Fechando o grupo de atletas que passaram pelo futebol paraense está o zagueiro Gilberto Alemão. O jogador, de 32 anos, defendeu as cores do Remo na temporada 202º e chegou a enfrentar o Paysandu na Série C daquele ano. Com a camisa azulina Gilberto Alemão atuou em 13 partidas, marcou um gol e conquistou o acesso à Série B.