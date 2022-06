Artilheiro da Série C, Marlon admite que recebeu sondagens para deixar o Paysandu

O artilheiro da Série C e destaque do Paysandu na temporada 2022, o atacante Marlon revelou que recebeu sondagens para sair da Curuzu. Em entrevista coletiva nesta quarta-feira (22), o atleta disse que já recebeu contato de outras equipes, mas afirmou que a prioridade é seguir no Papão até o final do contrato.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

"Tenho contrato com o Paysandu. Sondagem sempre acontece, mas deixo isso com a diretoria e meu empresário que resolvem tudo", revelou Marlon.

Ao contrário da maioria dos jogadores do Paysandu que tem contratos de um ou dois anos, Marlon tem um vínculo mais longo com o Bicola. Em 2021, ele assinou a permanência na Curuzu até o final de 2024. No momento, o Papão tem 100% dos direitos federativos do jogador e 50% dos direitos econômicos. No entanto, o clube negocia a ampliação da fatia financeira para 80%.

VEJA MAIS

Neste ano, Marlon disputou 23 jogos pelo Paysandu e marcou 10 gols. Três deles foram no Campeonato Paraense e outros sete na Série C. Desde o início da passagem pelo atacante na Curuzu, o jogador disputou 70 partidas e marcou 19 gols com a camisa alviceleste.

Apesar das sondagens, Marlon disse que está focado em manter o bom desempenho bicolor na Série C. Sobre a próxima partida, contra o Brasil de Pelotas, na Curuzu, Marlon disse que espera um confronto difícil, apesar do adversário estar na parte de baixo da tabela.

"A responsabilidade de vencer é sempre grande. Sabemos que é um jogo difícil e eles vão vir bastante fechados. Temos que ter paciência para atacar na hora certa e a gente conseguir a vitória", avaliou.

Paysandu e Brasil de Pelotas se enfrentam no domingo (26), às 19h, em Belém, pela 12ª rodada do torneio. A partida terá transmissão Lance a Lance por OLiberal.com.