Zagueiro e capitão do Paysandu, Genílson supera início conturbado para se firmar no Papão

Desfalque na derrota do Paysandu para a Aparecidense por suspensão, o retorno do zagueiro e capitão Genílson é visto como positivo pela torcida bicolor. Algo bem diferente do início da temporada, quando o atleta era questionado pelos erros na defesa.

De volta para o jogo contra o Brasil de Pelotas pela Série C do Brasileiro, no domingo (26), às 19h, na Curuzu, Genílson comentou o bom momento pelo clube. Titular indiscutível, o zagueiro apontou a regularidade como a resposta para o início complicado:

"A equipe toda tem me ajudado para manter esta regularidade e para que tenha conseguido fazer boas partidas. Até o pessoal que tem entrado, sempre procuro estar ajudando, como eles me ajudam, para que quando tenham oportunidades estejam prontos. Quando cheguei não tive oportunidade, porque peguei covid-19 no início da pré-temporada. Agora venho mantendo a regularidade e o bom trabalho", disse o capitão.

Mesmo com a derrota na rodada passada, é um fato que o Paysandu tem apresentado um desempenho mais consistente na Terceirona, em comparação com os últimos dois anos. Segundo Genílson, a união do grupo tem sido um fator determinante para isso e apontou que até a torcida tem notado:

"Outro dia saí para jantar com minha esposa, pediu para tirar foto, e ele falou que sentiu a união da torcida com os jogadores. Isso faz do grupo uma família, quem entra a gente está torcendo, quem está de fora também. Isso faz com que a gente consiga os resultados dentro e fora de casa", finalizou.

A partida entre Paysandu x Brasil de Pelotas é válida pela 12ª rodada da Série C. Acompanhe o jogo lance a lance pelo portal OLiberal.com.