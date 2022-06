Titular nas últimas partidas, João Vieira exalta a força da torcida do Paysandu: 'impressionante'

Segundo colocado na classificação da Série C, o Paysandu mira a liderança e quer a classificação para a próxima fase de forma antecipada. Para que isso ocorra, o Papão conta com o apoio do torcedor, que vem e empurrando a equipe nos jogos dentro da Curuzu. O próximo adversário bicolor será o Brasil de Pelotas-RS, no domingo (26), às 20h, em Belém e o volante João Vieira afirma que os erros ocorridos na derrota para Aparecidense-GO, foram corrigidos e quer um Paysandu mais atento diante do torcedor.

“Será uma partida difícil, infelizmente saímos derrotados fora de casa [contra a Aparecidense-GO], difícil de assimilar, pois jogamos bem, mas são coisas que vão ocorrer no campeonato, mas passou, conversamos, corrigimos e tenho certeza que no domingo será diferente, vamos impor nosso jogo, teremos o apoio da nossa torcida e tenho certeza que vamos fazer uma grande partida e sairemos com a vitória”, disse.

O volante alviceleste sabe das dificuldades que o Paysandu irá enfrentar na Curuzu, mesmo com o apoio do torcedor. O jogador citou a motivação do adversário como um obstáculo a mais, porém, a vontade de retornar à liderança é maior pelo lado bicolor.

“O Brasil de Pelotas vem motivado com a vitória, trocaram o comando, jogadores, mas estamos motivados. Estamos na segunda posição, já estivemos na liderança, sabemos do nosso valor e força dentro de casa”, falou.

Titular nas três últimas partidas, João Vieira citou a força que a torcida do Paysandu possui na Curuzu e afirmou que ela é um combustível para os atletas em campo.

“A palavra chave do torcedor do Paysandu é ‘impressionante’. Do começo ao final do jogo ele empurra, essa é a minha primeira passagem pelo Paysandu e me surpreendi muito e não é à toa que conquistamos os bons resultados dentro de casa com a ajuda do torcedor. Se conseguirmos atrelar nosso modelo de jogo, atuar com a bola no pé, fazendo os gols e conseguindo trazer o torcedor a nosso favor, tenho certeza que as vitórias vão acontecer naturalmente”, finalizou.

Coringa

João Vieira já atuou em várias posições nesta temporada, porém o volante foi claro em afirmar onde gosta de atuar, mas garante que o que quer mesmo é estar em campo ajudando o clube bicolor.

“Eu já joguei em várias posições, seja meia, lateral e estou aqui para ajudar o Paysandu. Gosto de jogar com a bola no pé de primeiro ou segundo volante, mas onde for para atuar eu quero jogar, ser útil para equipe”, disse.