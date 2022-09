Remo entra em semana decisiva e deve divulgar nomes importantes para o futebol de 2023

Sem calendário até o término desta temporada, o Remo entra em uma semana decisiva para as definições de peças importantes para o futebol do clube em 2023. A diretoria azulina trabalha com o prazo de setembro para anunciar o executivo de futebol, gestor que comandará o “carro-chefe” do Leão Azul, na busca do retorno à Série B do campeonato Brasileiro.

A escolha está sendo feita de forma bem articulada, sem muito alarde. Nos últimos quatro anos da gestão do presidente Fábio Bentes, quatro executivos diferentes passaram pelo Remo, com Luciano Mancha em 2019, Carlos Kila na temporada 2020, que deixou o clube para resolver problemas familiares, mas que conquistou o acesso para a Série B, além de Thiago Alves, que montou a equipe de 2021 conquistando o título da Copa Verde, mas acabou rebaixado para a Série C. Nesta temporada o executivo azulino foi o experiente Nei Pandolfo, que não conseguiu levar o Leão à segunda fase da Série C, mas que conquistou o título estadual.

Na mira

Na lista de possível contratação azulina está Thiago Gasparino, de 36 anos, que foi o executivo do Grêmio Novorizontino-SP, nesta temporada e é um dos mais cotados para assumir o cargo. O clube azulino sondou o profissional, que está sem clube no momento, mas também analisa mais dois nomes. Gasparino seria uma aposta do clube, já que não possui muitos trabalhos como executivo na carreira.

Além do executivo, o Remo deve anunciar também o nome do coordenador de futebol, função exercida neste ano por João Galvão, que deve continuar no clube atuando nas logísticas de viagens da equipe profissional. O presidente azulino, Fábio Bentes, em entrevista ao canal “Eh Noiz Queiroz”, no YouTube, informou que existe a possibilidade do cargo de coordenador de futebol seja ocupado por alguém que já tenha tido passagem pelo clube e que conheça os desafios de trabalhar no Clube do Remo.

Nomes

Uma das possibilidades para assumir o cargo é o lateral esquerdo e também zagueiro Marlon, que jogou no clube nas três últimas temporadas. O atleta de 37 anos informou ao O Liberal, que existiu uma conversa com o presidente do Remo, de assumir o cargo de coordenador, porém, o diálogo entre jogador e mandatário foi logo após a saída do Leão Azul da Série C, ocorrida no dia 13 de agosto, e que o assunto não voltou a ser tocado. Marlon deseja ajudar o Leão Azul, clube que é torcedor desde criança.

Velho conhecido da torcida

Outra situação é em relação ao técnico Josué Teixeira, que atualmente está na Tuna Luso Brasileira, mas que comandou o Leão Azul na temporada de 2017. O treinador confirmou ao O Liberal, que foi sondado por pessoas ligadas à diretoria do Remo, para assumir o cargo de coordenador de futebol. Josué informou que pretende assumir essa nova função na carreira, que possui um carinho enorme pelo Remo, clube que decidiu torcer em Belém, mas que vai terminar a temporada pela Tuna. Josué não descartou o seu retorno ao Baenão.

Comissão do futebol

Todas essas análises são feitas pelo presidente Fábio Bentes, além do seus vices, Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão e Marcelo Matos Carneiro. A cúpula azulina pode também ganhar mais um integrante para comandar o futebol, já que Milton Campos, ex-diretor de futebol do clube em 2028 e atual presidente do Conselho Deliberativo (Condel), é um dos cotados a assumir o cargo, abrindo mão da presidência do Condel azulino.

Foco total em 2023

O planejamento remista consiste em formar o elenco para a temporada 2023, já que o clube não jogará a Copa Verde, mesmo sendo o atual campeão da competição regional. A temporada para os azulunos deve iniciar no dia 15 de janeiro, data em que o Campeonato Paraense terá início, de acordo com o calendário de competições divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), divulgado na semana passada.