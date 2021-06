Remo: CT do Carajás teria outro dono, mas Bentes diz: 'Compramos de quem está registrado no SPU'

O Remo anunciou na última sexta-feira (4) a aquisição da área do Carajás, que fica em Outeiro, na grande Belém. São 98 mil metros quadrados onde o Leão Azul irá iniciar a construção do seu Centro de Treinamento. Porém, um documento exposto pelo jornalista José Maria Trindade mostra que o local pertence uma senhora e à empresa Maguary Melhoramentos S/A. O presidente do Remo afirma seguiu os trâmites e garante que se certificou que a área pertencia ao Carajás antes da compra.

“Antes de fecharmos o negócio, fomos atrás do documento de registro junto SPU/PA (Serviço de Patrimônio da União). Ali é área de Marinha e o órgão responsável por registrar é o SPU, pois é área da União. Mas quem tem a posse, tem o direito de uso da área, pode vender, aterrar, fazer o que quiser e no SPU está registrado no nome do Carajás, que consta como presidente o Lindomar de Jesus, irmão do Luís Omar Pinheiro. Neste sentido não tem qualquer impedimento de negociação e por isso fechamos o contrato. No documento não consta o nome desta senhora como já tendo sido proprietária”, explicou Fábio Bentes.

LEIA MAIS

VEJA O DOCUMENTO

O presidente azulino informou ainda que, anos atrás, Carajás e a suposta dona do terreno tiveram um embate na Justiça, com o Carajás ganhando a ação. O mandatário azulino explicou que agora a área é do Remo e que, se existe algum problema nessa situação, é da senhora e do Carajás.

“Eu não tive acesso a esse documento, não posso te dizer se ele é verdadeiro ou falso, se existe, se foi montado. Soube que um tempo atrás existiu um litígio entre eles, entre o Carajás e essa Senhora. Ela perdeu na Justiça e desistiu do processo. Acredito que isso tem que ser resolvido com eles, nós estamos comprando de quem é o dono por direito, de quem está registrado no SPU. Se ela possui algum direito, se já foi proprietária, se ela vendeu para eles ou não, isso já não posso entrar no mérito. Se ela se sente no direito, ela tem que processar e se entender com eles. Mas, à princípio, o Remo comprou a área de quem está registrado no Serviço de Patrimônio da União”, reforçou.

A reportagem de OLiberal entrou em contato com Lindomar de Jesus, dono do Carajás, mas até o momento não obteve retorno.