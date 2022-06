Reformas, ponte de Outeiro e 65% quitado: veja como está o CT do Remo um ano após a compra; vídeo

A compra do Centro de Treinamento do Remo faz aniversário. No último sábado (4), um dos patrimônios mais importantes da história do Leão Azul completou um ano de aquisição. Promessa da gestão do atual presidente remista, Fábio Bentes, o CT, que fica no distrito de Outeiro, em Belém, foi apresentado à torcida como um símbolo dos "novos tempos" azulinos. Os resultados dentro de campo realmente chegaram em 2022, no entanto o local parece apresentar alguns problemas estruturais.

O Núcleo de Esportes de O Liberal teve acesso a imagens inéditas do CT do Remo. A reportagem não conseguiu verificar as condições da parte interna do CT - alojamentos, refeitórios e vestiários. No entanto, o gramado dos três campos do centro parecem deteriorados. Veja:

Remo diz ter feito reformas estruturais

Novo CT do Remo já é utilizado pelos atletas (Samara Miranda / Remo)

Assim que o CT foi adquirido, o Remo informou que iria fazer várias reformas na parte interna do local. Entre as mudanças estava a implantação de um novo projeto arquitetônico, com adaptação dos vestiários, centro médico e alojamentos. Em entrevista à reportagem, o presidente azulino, Fábio Bentes, afirmou que algumas obras foram feitas no local e outras já estão previstas.

"Já fizemos algumas adaptações, mexemos em partes dos alojamentos, começamos a melhoria dos campos, mexemos nos vestiários e na estrutura interna. No entanto, existe muito o que ser feito para que o CT melhore as condições. O que tem hoje já é suficiente para que o local possa ser utilizado", disse.

Veja as fotos do CT do Remo

CT do Remo Márcio Nagano / O Liberal Márcio Nagano / O Liberal Márcio Nagano / O Liberal Márcio Nagano / O Liberal Márcio Nagano / O Liberal

Ponte do Outeiro gera problemas logísticos

Ponte de Outeiro (Igor Mota/O Liberal)

Em janeiro deste ano, nove meses depois da compra do CT, a ponte que ligava o centro de Belém ao distrito de Outeiro foi danificada, o que dificultou a logística de acesso ao local. Desde então, o Remo tem realizado parcerias e utilizado campos na parte "continental" do município para realizar treinamentos. Apesar disso, Fábio Bentes afirmou que as demais categorias do futebol do Leão (sub-17, sub-20 e feminino) estão utilizando o espaço.

"O elenco profissional segue treinando em campos alugados, mas as divisões de base e o futebol feminino seguem treinando lá. Com o alojamento, alguns atletas se hospedam lá, outros têm ido pra lá e se apresentado. No time profissional, a questão é um pouco mais complexa, por isso usamos outros campos", disse.

CT está 65% quitado, afirma presidente

Fábio Bentes diz que tem outras fontes de renda para pagar o CT (Reprodução Youtube)

De acordo com Fábio Bentes, o CT azulino está com mais de 65% do valor quitado. A porcentagem paga, no entanto, parece não ter andado muito nos últimos meses. No dia 4 de janeiro deste ano, quase que exatamente há cinco meses, Fábio Bentes havia informado ao Núcleo de Esportes de Oliberal que 60% da estrutura já estava quitada.

Para pagar as parcelas do local, o Remo investiu na venda de sócios remidos do clube. Apesar disso, o presidente remista explica que a venda dos títulos é positiva, mas afirmou que o Leão já possui outras fontes de renda para ajudar a pagar o espaço.

"As vendas estão boas, mas temos outras fontes de receita previstas para isso. Agora no meio do ano, tem uma parcela que vamos pagar com os naming rights do Baenão. Vale lembrar que, por contrato, o CT tem que ser quitado até o fim do ano que vem. Esse cronograma já está encaixado com os sócios remidos e outras receitas", finalizou Fábio.