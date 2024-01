Gols, entrevistas e melhores lances: veja como foi o primeiro jogo-treino do Remo em 2024

O Remo venceu o Pinheirense por 4 a 1, no jogo-treino realizado no Baenão. Essa foi a primeira movimentação do time na temporada 2024, buscando nivelar a parte física da equipe para a estreia do Parazão 2024, que será no dia 21 de janeiro, contra o Canaã, no Mangueirão, em Belém.Os gols do Remo no jogo-treino foram marcados pelos recém-contratados Camilo e Thalys, além dos velhos conhecidos da torcida azulina Paulinho Curuá e Ícaro.

Veja a equipe que o técnico Ricardo Catalá utilizou

Vinícius; (Léo Lang) e (Marcelo Rangel), Kadu - (Vidal) (Thalys), Reniê (Ligger) e (Bruno Bispo), Ícaro (Jonilson) e Raimar (Nathan); Daniel (Paulinho Curuá), Henrique Vigia (Renato Alves) e Camilo (Pavani) e (Jaderson); Felipinho (Echaporã), Ronald (Marco Antônio) e Kanu (Ytalo).

Agenda

No próximo domingo (14), o Remo terá um novo jogo-treino, dessa vez diante do Santa Rosa, às 9h, no Baenão, sem a presença da imprensa e de torcedores.