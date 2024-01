Volante do Remo e ex-Chapecoense, Pavani diz ser finalizador: 'Minha maior característica'

Na última quarta-feira (10), ocasião do jogo treino entre Remo e Pinheirense, o segundo volante Giovani Pavani pode mostrar seu futebol em pouco mais de 15 minutos, tudo bem observado pelo técnico Ricardo Catalá. Na avaliação do atleta, esses primeiros momentos de trabalho com bola são importantes para entrosar e dar identidade ao grupo. Ao que tudo indica, a composição azulina terá uma pegada mais ofensiva, caso o volante seja um dos titulares.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Embora tenha maior função de abrir o jogo e articular com os homens de meio e ataque, Pavani diz que gosta de jogar para frente e que muito de sua característica de jogo vem de trabalhos anteriores, alguns deles com Catalá no comando.

"Eu sou um segundo volante que gosta muito de chegar na área, finalizo bastante de fora, que é uma das minhas maiores características. Tenho um bom passe, gosto de jogar atrás dos volantes deles", explica Pavani.

"E também já atuei de meia com o professor Catalá, tenho facilidade de jogar de lado de campo. Eu acho que ele procurou porque sabe das minhas características. Trabalhamos em dois clubes. Ele pede para eu fazer o que sei. Mostrar dedicação, correr o campo inteiro, porque técnica vai ter. É só fazer o simples que o restante vai sair naturalmente", completa o volante.

VEJA MAIS



Além do técnico, Pavani conhece bem outros dois jogadores do elenco, a maior parte do tempo no futebol do sudeste e sul do país. "Eu joguei com o Reniê no Operário-PR, Marco Antônio na Chapecoense-SC e Ytalo no Linense-SP". Pavani foi um dos últimos a se integrarem ao elenco, por conta da Série B, a qual o jogador participou pela Chapecoense. Esta será a primeira Série C de sua carreira, fato que lhe trouxe pertinentes alertas de seus companheiros.

"Já me falaram que é uma competição mais truncada que a Série B. Por isso que eu preciso me adaptar o mais rápido possível para disputar a bola, pois sei que tecnicamente eu darei conta do recado. Agora é só trabalhar a parte física para estar inteiro no dia 21", garante. Até lá, ele segue apostando suas fichas na preparação e no trabalho da comissão técnica.

"Faz oito dias que eu cheguei e que estou treinando com o grupo. Ontem [quarta-feira] tive a oportunidade de jogar 15 minutos. Eu ainda estou me adaptando, entrando na melhor forma. Espero estar disponível para o professor Catalá, caso ele queira me colocar em campo", encerra.