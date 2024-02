Após vitória sobre o Coritiba, Águia de Marabá 'tira onda' com técnico Guto Ferreira: 'Volte sempre'

A vitória heroica do Águia de Marabá sobre o Coritiba, na primeira fase da Copa do Brasil, teve um sabor a mais para aqueles que compõem o grupo vitorioso, sob o comando do técnico Mathaus Sodré. Ao vencer a partida por 3 a 2, o Águia impôs a segunda derrota seguida ao comandante do Coritiba, quase um "freguês" na cidade marabaense.

Guto Ferreira, de 58 anos, é um experiente técnico de futebol, com passagens por grandes clubes do Brasil, mas guarda, sobretudo a partir desta noite de quinta-feira (22), as piores lembranças de sua passagem por Marabá. Em 2023, ele dirigia a equipe do Goiás, que também foi eliminada pelo Águia, mas na segunda fase da Copa do Brasil.

No tempo normal, os dois times empataram em 0 a 0, resultado que levou a decisão para as penalidades máximas. Ele não contava, no entanto, com a estrela de Axel Lopes, que foi decisivo nas finalidades e ajudou o time a avançar de fase, faturando na época R$ 2,1 milhões pela classificação.

Este ano, antes do confronto, o técnico do Coxa disse em entrevista que o estado do gramado no Zinho Oliveira era péssimo e que o time adversário jogava um futebol pouco técnico. Apesar disso, o Águia repetiu a façanha, venceu o Coritiba treinado por Guto e assegurou o "Pix" de R$ 945 mil. Na despedida, o clube usou as redes sociais para brincar com a segunda vitória sobre o rival. "Volte sempre, Guto Ferreira!"