Águia vira para cima do Coritiba, vence e se classifica à próxima fase da Copa do Brasil

O Águia de Marabá foi novamente heroico na Copa do Brasil. Contrariando as expectativas, o time comandado por Mathaus Sodré foi valente ao extremo após sair atrás no placar, conseguindo a virada e abatendo o Coritiba por 3 a 2, em pleno estádio Zinho Oliveira. O placar leva o time marabaense para a segunda fase da competição, onde enfrenta agora o Capital-TO.

O duelo entre os times começou bastante movimentado, com boa presença de público no Zinho Oliveira. Apesar do incentivo das arquibancadas, foi o Coritiba que tomou a iniciativa dos ataques. Com um time mais arrumado e entrosado, o Coxa passou a explorar os ataques em profundidade e não tardou para furar a defesa do Azulão.

Aos oito minutos, Robson avançou pela direita, driblou o marcador com estilo e cruzou na pequena área, onde Matheus Frizzo já aguardava para fazer o cabeceio certeiro, abrindo o placar em Marabá. Ainda no primeiro tempo os dois times fizeram as primeiras mudanças. No Águia, Yuri Tanque entrou no lugar de Cassius, enquanto Sebastián Gómez substituiu Geovane Meurer.

Na prática, o Coxa manteve a maior posse de bola, mas acabou surpreendido com o gol de empate do Azulão, aos 28. Após cruzamento na área do Coritiba, Braga se antecipa ao zagueiro Natanael e cabeceia para o gol, igualando o placar. Três minutos depois veio a resposta no chute de Bianque, que passou raspando a trave. O Coxa ainda teve outras três chances, duas delas defendidas pelo goleiro Axel Lopes.

Na volta do intervalo, Mathaus sacou Alan Maia e reforçou o meio com Eric Di Maria. A medida deixou o time mais agressivo para arriscar as entradas da área, até que, em uma delas, aos 2 minutos do segundo tempo, Robson derrubou Betão na área e o árbitro marcou pênalti. Iury Tanque cobrou e virou a partida em 2 a 1. A virada deixou o Coritiba aflito, tentando de todas as formas chegar na defesa do Águia, mas a defesa se compactou, evitando a maioria dos contra-ataques.

Quando saía em velocidade, o Águia arriscava de fora da área. Aos 13 foi Junior Dindê que tentou, passando perto da trave do Coxa. Em seguida, Robson cobrou falta venenosa bem próximo da trave. Aos 22, o Coritiba perdeu Marcelo Benevenuto, expulso após pegada em Iury Tanque. Na cobrança da falta, Junior Dindê ampliou o placar em favor do Águia, 3 a 1. Diante do revés inimaginável, o Coritiba tentou de tudo, lançou em campo Wesley Pomba e ainda diminuiu com Bruno Melo, terminando a partida em 3 a 2.

Aos gritos de "olé", o Águia de Marabá despacha mais um time grande e avança na Copa do Brasil.

Ficha Técnica

Águia de Marabá x Coritiba

Data: 22/02/2024

Hora: 20h

Local: estádio Zinho Oliveira

Árbitro: Matheus Delgado Candançan

Assistentes: Daniel Luis Marques e Leandro Matos Feitosa

Quarto Árbitro: Djonaltan Costa de Araujo

Cartões Amarelos: Marcelo Benevenuto, Bruno Melo (Coritiba) Kaíque, Elielton, Fabiano (Águia)

Cartões Vermelhos: Marcelo Benevenuto (Coritiba)

Águia de Marabá: Axel; Bruno Limão, David Cruz, Cassius (Iury Tanque), Betão; Alan Maia (Eric Di Maria), Junior Dindê, Kaique (Elielton), Hitalo (Soares); Wander (Fabiano) e Braga.

Técnico: Mathaus Sodré

Coritiba: Pedro Morisco; Natanael (Wesley Pomba), Marcelo Benevenuto, Bruno Melo, Jamerson, Geovane Meurer (Sebastián Gómez); Arilson e Matheus Bianqui; Matheus Frizzo, David (Lucas Ronier) e Robson.

Técnico: Guto Ferreira