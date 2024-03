Dirigentes do Remo teriam procurado atleta do Águia antes da partida, revela executivo marabaense

Se já não bastasse o clima ruim após a eliminação na Copa do Brasil, o Clube do Remo ainda precisa enfrentar outra bronca no seu combalido futebol. Desta vez, o problema se deu após o Executivo de Futebol do Águia de Marabá, Roberto Ramalho, revelar que dirigentes azulinos foram até um dos jogadores do Águia. O objetivo central da procura não foi revelado, mas as palavras do dirigente soaram como uma tentativa de desestabilizar o time, que acabou perdendo por 2 a 0, em pleno Baenão.

A boataria envolvendo os bastidores da partida pegou muito mal entre os torcedores das duas equipes. Segundo Roberto, a ação azulina não coaduna com o que se espera de uma prática esportiva correta. "Seguindo os padrões de gestão no futebol paraense, representantes do Remo, procuraram o atleta Júnior Dindê, às vésperas do nosso jogo na última rodada. Não dá pra esperar mais nada do nosso futebol local. Até quando!?", questiona.

Junior Dindê é atua como meia central do Águia e foi contratado no fim do ano passado. Desde então, já atuou em nove partidas e marcou um gol. O dirigente não revelou o restante da informação, mas se mostrou bastante incomodado com a postura do clube, que vem vivendo momentos de turbulência após a eliminação precoce na Copa do Brasil, ao perder para o Porto Velho-RO, na última terça-feira (20).

Tentativas à parte, o Remo saiu vitorioso de campo, abatendo o Azulão por 2 a 0, placar que ajudou a conter a crise que já se instalava no Evandro Almeida. Diante das denúncias, o Núcleo de Esportes de O Liberal entrou em contato com a assessoria do Remo e ainda aguarda o retorno.