Após derrota para o Águia de Marabá, jogador do Coritiba pede desculpas à torcida: 'Uma vergonha'

O Águia de Marabá conseguiu um resultado histórico contra o Coritiba na Copa do Brasil. O time marabaense venceu o Coxa por 3 a 2 na noite desta quinta-feira (22), no Zinho de Oliveira. Com isso, a equipe paraense avançou para a segunda fase e os paranaenses amargaram um resultado "vergonhoso", como disse o jogador Matheus Frizzo.

O autor do primeiro gol do Coritiba no jogo, o jogador, pediu desculpas ao torcedor pela derrota e eliminação diante do Águia de Marabá, que não era o favorito da disputa.

"A gente sabe que (o jogo) era perigoso a todo momento. Criamos chances e não fomos efeitvos. Assim quando ganha a gente vem dar entrevista, quando perde tem que dar a cara para explicar ao torcedor. É uma vergonha, uma vergonha. Esperávamos vir aqui e ganhar, fazer o nosso papel. Pedimos desculpas ao torcedor", declarou Frizzo em nome do elenco.

O Águia conseguiu uma virada heroica, em casa, o time começou perdendo, mas se manteve firme no jogo. Chegou ao empate com Natanael, virou com um pênalti batido por Iury Tanque e chegou ao terceiro gol com um golaço de falta de Junior Dindê. No final do jogo, o Coritiba diminuiu o placar com Bruno Melo, mas perdeu por 3 a 2;

Agora, enquanto o time marabaense avança na Copa do Brasil e encara o Capital-TO pela competição nacional, o Coxa vai focar no Campeonato Paranaense. No próximo domingo (25), o Azulão também enfrenta o Remo pelo Campeonato Paraense, às 17h, no Baenão.