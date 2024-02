Em estado de graça, Águia vira desafio extremo para o Leão

A crise do Remo e o estado de graça do Águia se cruzam num jogo que pode aliviar ou agravar os problemas dos remistas. O que poderia ser só mais um jogo, com a classificação bem encaminhada, virou decisão moral para o Leão Azul, em circunstâncias emocionais muito adversas. Por isso, o Águia virou desafio extremo.

O Remo vai enfrentar não só um adversário embalado, mas também a fúria da própria torcida. A primeira missão do time de Ricardo Catalá é desarmar a torcida. Como é possível? Associando bravura com alguma organização, mostrando compromisso e superação. Se o time tiver esse espírito e disciplina tática, a torcida vai reconhecer, acreditar e apoiar. Caso contrário, o Baenão será inferno para os remistas e paraíso para os aguianos.

Todos por Catalá? Vejamos!

O Remo manteve Ricardo Catalá no comando do time, apesar do clamor por sua substituição. A avaliação profissional do trabalho renovou o crédito do técnico, conforme as explicações. Mas, e a posição de Catalá?

Obviamente, o técnico remista acredita na reabilitação e reversão do quadro, como, de fato, é possível. Se não conseguir, logo, ficará em situação insustentável diante da torcida e perceberá a inviabilidade, se for o caso. Se os atletas estão fechados com Catalá, como dizem, terão hoje a oportunidade e a obrigação de expressar em campo. Todos por Catalá? Vejamos!

BAIXINHAS

* Em tese, o Papão está "vacinado" pelas "zebras" já registradas na Copa do Brasil. Pelo menos, os atletas bicolores têm sido muito alertados. Também em tese, porém, o time rondoniense do Ji-Paraná está mais esperançoso para o duelo da quinta-feira (29).

* Pernambucano Betão, zagueiro do Águia, entrou no radar de clubes da Série C pelo que jogou contra o Coritiba. O jogo foi transmitido pelo Sportv e o xerife do Águia foi uma "autoridade" em campo, principalmente no jogo aéreo.

* Melhorando a cada jogo na zaga do Paysandu, o gaúcho Lucas Maia já vai virando ponto de equilíbrio do time bicolor. Fruto do Grêmio, ele está de volta ao futebol brasileiro depois de seis temporadas no futebol mexicano.

* Ano passado o Águia faturou quase R$ 4 milhões disputando três fases da Copa do Brasil. Para repetir o faturamento, só precisa passar pelo Capital, do Tocantins, agora como favorito. Jogo em Marabá, dia 6 ou 13 de março.

* Com Vinícius prestes a pendurar as luvas, o Remo vai contratar outro goleiro. O clube já monitora alguns, e um deles deve ser Digão, do Porto Velho, pela ótima atuação que teve contra o próprio Leão Azul. Digão, 26 anos, 1,96m, foi base no Flamengo, no Botafogo e na Ponte Preta.

* Dos quatro técnicos que foram trocados no Parazão, só Emerson Almeida se reempregou no mesmo campeonato. Foi dispensado pelo Canaã e contratado pelo Castanhal. Rafael Jaques, descartado pelo Águia, está no Vitória/ES. Wilton Bezerra, ex-Castanhal, e Uidemar Oliveira, ex-Cametá, estão desempregados.

* Hélio dos Anjos (Paysandu), Ricardo Catalá (Remo), Júlio César Nunes (Tuna), Artur Oliveira (Caeté), Rogerinho Gameleira (Bragantino), Rodrigo Reis (Santa Rosa), Samuel Cândido (São Francisco) e Alexandre Finazzi (Tapajós) os oito técnicos que não foram trocados nas seis primeiras rodadas.