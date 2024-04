Atacante Leandro Carvalho, ex-Remo e Paysandu, é preso por falta de pagamento de pensão

O atacante Leandro Carvalho, formado no Paysandu e que jogou parte da Série C 2022 pelo Remo foi preso na última sexta-feira (19). Ele responde a um processo judicial movido desde 2022 pela mãe de uma das filhas pela falta de pagamento de pensão.

Em nota, a Polícia Civil confirmou que Leandro teve o mandado de prisão civil cumprida na sexta-feira por oficiais de Justiça. Ele foi apresentado na Seccional de Icoaraci para procedimentos cabíveis e segue à disposição do Poder Judiciário.

O caso

Ainda em dezembro de 2022, a mãe da criança solicitava o pagamento de sete meses de pensão alimentícia, débito que, na época, com multas de atrasos e custos processuais, poderia ser superior a R$ 50 mil. Em razão do atraso, o Ministério Público do Estado (MPPA) se manifestou a favor do pedido de prisão do jogador, que aguarda ordem de um juiz do Tribunal de Justiça do Pará (TJ-PA) para a emissão do mandado.