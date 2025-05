Ferroviária x Avaí: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (15/05) pela Série B

Ferroviária x Avaí disputam hoje, quinta-feira (15/05), 8ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2025. O duelo será disputado às 21h35 (horário de Brasília), no Estádio Doutor Adhemar de Barros, a Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Ferroviária x Avaí ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela RedeTV!, pela ESPN 4, pela Disney+ e pelo canal Desimpedidos, no Youtube, a partir das 21h35 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A Ferroviária recebe o Avaí ocupando a 12ª colocação com 10 pontos em 7 partidas, com 2 vitórias, 4 empates e apenas 1 derrota. O time paulista tem 7 gols marcados, enquanto sofreu 5, possuindo saldo de 2.

Já o Avaí está na 4ª colocação com 12 pontos marcados em 7 jogos. Com uma campanha com 3 vitórias, 3 empates e apenas 1 derrota, o time de Santa Catarina marcou 10 gols, sofreu 5 e tem saldo de 5.

Ferroviária x Avaí: prováveis escalações

Ferroviária: Dênis Júnior; Lucas Rodrigues, Gustavo Medina, Maycon e Eric Melo; Ricardinho, Juninho, Albano e Thiago; Netinho e Carlão.

Técnico: Vinicius Bergantin

Avaí: Igor Bohn; Marcos Vinícius, Jonathan Costa, Eduardo Brock e Mário Sérgio; João Vitor, JP, Zé Ricardo e Marquinhos Gabriel; Hygor e Cléber.

Técnico: Jair Ventura

FICHA TÉCNICA

Ferroviária x Avaí

Série B do Campeonato Brasileiro 2025 – 8ª rodada

Local: Estádio Doutor Adhemar de Barros, a Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP)

Data e horário: quinta-feira, 15 de maio de 2025, às 21h35

