Zagueiro do Paysandu diz que time está abalado emocionalmente: 'Equipe sentiu'

O empate em 2 a 2 com o América-MG, na última terça-feira (14), segue ecoando no Paysandu. A equipe bicolor vencia fora de casa por 2 a 0 até os 40 minutos do segundo tempo, quando sofreu dois gols em cobranças de bola parada em apenas três minutos. O resultado, que tinha tudo para ser a primeira vitória na Série B, terminou com gosto amargo. O zagueiro Maurício Antônio, que fez sua estreia, concedeu entrevista nesta quinta-feira (16) e apontou o lado mental como o principal problema da equipe.

"Acho que a equipe sentiu um pouco o cansaço e a parte psicológica de conseguir a primeira vitória pesou no final do jogo. Quando tomamos aquele gol de falta, muitos jogadores já pensaram na hipótese de empatar ou perder a partida. Isso foi crucial. Se a gente estivesse um pouco mais forte mentalmente, não tomaríamos aqueles gols", analisou o defensor.

Recém-chegado ao clube, Maurício Antônio reconheceu que ainda busca o melhor ritmo de jogo e ressaltou a necessidade urgente de mudança interna para que o Papão possa reagir no campeonato.

"Esse é o principal ponto de mudança que nós temos que ter pra conseguir a primeira vitória e ter uma sequência boa no campeonato: a mudança de mentalidade e de confiança interna de cada jogador, pra que a gente não fique acuado em certos momentos do jogo como a gente ficou contra o América", disse.

O Paysandu ocupa hoje a vice-lanterna da Série B, com apenas três pontos somados. A próxima missão é das mais complicadas. Enfrentar o líder Goiás, no próximo domingo (19), no Estádio Mangueirão, em Belém. Mesmo em casa, o time paraense é considerado uma zebra no confronto.

Apesar da pressão e do favoritismo do adversário, Maurício acredita que uma vitória pode marcar uma virada de chave para o elenco.

"Vai ser um jogo muito difícil, é uma equipe que tem aspirações de subir de divisão. Com certeza vai ser uma vitória importante, que vai dar moral para o grupo. Vamos buscar isso de qualquer maneira", garantiu.

O zagueiro também destacou o comprometimento do grupo e acredita que a primeira vitória pode trazer o equilíbrio que o time ainda não encontrou.

"Desde o primeiro dia que cheguei, vejo jogadores comentando sobre as partidas, sobre lances, sobre o que poderia ter feito melhor. Acho que isso é o primeiro passo pra conseguir melhorar. A primeira vitória vai trazer tranquilidade, segurança e equilíbrio", concluiu.

O confronto contra o Goiás, válido pela sexta rodada da Série B, está marcado para as 18h de domingo (19), no Mangueirão.