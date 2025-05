Favorito à presidência da CBF, Samir Xaud garante permanência de Ancelotti na Seleção

O candidato à presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud, afirmou que manterá Carlo Ancelotti no comando da Seleção Brasileira caso seja eleito no pleito marcado para o próximo domingo (25). Em entrevista concedida ao portal Metrópoles neste domingo (18), Xaud ressaltou que o treinador italiano seguirá com total autonomia à frente do time canarinho.

“Está mantida. Temos contatos prévios nos bastidores para dar segurança para ele. Vamos dar autonomia para ele atuar sem interferências externas. Ancelotti é o melhor técnico do mundo, vem para somar e colocar a Seleção de volta no cenário internacional”, afirmou o candidato.

Samir Xaud, de 41 anos, lidera a chapa única registrada para a eleição na entidade máxima do futebol brasileiro. Ele conta com o apoio de 25 federações estaduais e 10 clubes das Séries A e B. A votação ocorre em meio a uma das maiores crises políticas e institucionais da história da CBF.

Durante a entrevista, Xaud declarou que sua eleição deve encerrar uma disputa judicial que já dura uma década, envolvendo a legalidade de estatutos e eleições passadas. Segundo ele, o novo ciclo trará estabilidade política e foco no fortalecimento do futebol nacional — desde as categorias de base até a Seleção principal.