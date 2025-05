Seis jogadores do Flamengo estão na pré-lista de convocados de Carlo Ancelotti para a Seleção

O técnico Carlo Ancelotti começa a traçar os primeiros passos à frente da Seleção Brasileira. No último sábado (17), a CBF enviou aos clubes a pré-convocação para os amistosos contra Equador e Paraguai, marcados para os dias 5 e 10 de junho, respectivamente. O Flamengo tem seis jogadores: Danilo, Wesley, Léo Ortiz, Alex Sandro, Gerson e Pedro.

A relação preliminar, com cerca de 50 nomes, foi elaborada ao longo da semana em Madri, em reuniões entre Ancelotti, o diretor de seleções Rodrigo Caetano e o coordenador técnico Juan. Desta vez, diferentemente do que ocorreu em março — quando 52 jogadores foram divulgados publicamente —, a lista será mantida em sigilo até a convocação final, marcada para o dia 26 de maio, no Rio de Janeiro.

Dos seis rubro-negros, Wesley, Léo Ortiz e Gerson participaram da última Data Fifa, sob o comando de Dorival Júnior. Danilo chegou a ser chamado, mas foi cortado por lesão, enquanto Alex Sandro esteve na pré-lista, sem figurar entre os convocados finais. Já Pedro volta a figurar no radar da Seleção após oito meses afastado. O atacante foi convocado para os jogos de setembro de 2024 — curiosamente, também contra Equador e Paraguai —, mas sofreu uma grave lesão no joelho durante os treinamentos em Curitiba.

A apresentação dos jogadores está marcada para 2 de junho, no CT Joaquim Grava, do Corinthians. A CBF cumpriu a exigência da Fifa de notificar os clubes com pelo menos 15 dias de antecedência, garantindo assim a liberação obrigatória dos atletas.