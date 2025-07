Remo precisa de pelo menos 34 pontos no returno para buscar o acesso à Série A

Com o fim do primeiro turno da Série B do Brasileirão, o Clube do Remo já chegou à metade da caminhada em busca do acesso à elite do futebol brasileiro. Em 19 jogos, o Leão somou 30 pontos, com 7 vitórias, 9 empates e apenas 3 derrotas, desempenho de 52% de aproveitamento.

A análise das últimas quatro edições da Série B mostra que a “nota de corte” para o acesso tem girado entre 62 e 64 pontos. Em 2024, o Ceará terminou em quarto lugar com 64 pontos. Em 2023, o Atlético-GO também assegurou o acesso com 64. Já em 2022, o Vasco subiu com 62 pontos, e em 2021 o Avaí fechou o G-4 com 64.

Com essa média, o Remo precisará somar pelo menos mais 34 pontos no segundo turno para atingir 64, número que tem sido suficiente para conquistar uma das vagas na Série A. Isso representa 10 vitórias e 4 empates ou outras combinações de resultados que alcancem a pontuação necessária.

Restando 19 jogos para o fim da Segundona e com 57 pontos a ser disputados, o time Azulino precisará de um aproveitamento de aproximadamente 58% dos pontos disputados no segundo turno. Um número que pode ser desafiador para a equipe, mas alcançável.

O Remo inicia o returno nesta sexta-feira (1), contra a Ferroviária, no Mangueirão. O duelo marca o início da trajetória em que o clube tentará repetir feitos históricos de outros times e garantir o acesso consecutivo da Série C para a Primeira Divisão.





