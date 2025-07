DM do Paysandu deve ficar "vazio" no início de agosto, garante médico do clube

O Paysandu deve "zerar" o departamento médico nos próximos dias. De acordo com o médico do clube, Doutor Edilson Andrade, apenas o volante Matheus Vargas deve seguir em tratamento por conta da grave lesão no ligamento do joelho, que tem previsão de recuperação em até nove meses.

Em entrevista à Rádio Liberal+ antes da bola rolar contra o Athletic nesta segunda-feira, 28, Edilson Andrade explicou que um dos fatores que ajudaram nessa "melhora" do DM bicolor foi a mudança de plano de trabalho, que deu um tempo maior de recuperação aos atletas.

"Com a chegada dos novos atletas e comissão (técnica), tivemos processos diferentes (de trabalho). Começamos a rodar o elenco e ter oportunidades de trabalhar melhor o tempo de tratamento e recuperação (dos atletas lesionados). O DM está ficando cada vez mais vazio. Estamos hoje com o (Matheus) Vargas e Rossi (machucados). O Edinho acabou de ter alta. Com exceção do Vargas, agora no início de agosto o Dudu Vieira e o Rossi já devem estar de volta a disposição do Claudinei (Oliveira)", disse.

Rossi deve retornar ao time bicolor na próxima semana. (Wagner Santana / O Liberal)

O atacante Rossi está fora da equipe há cerca de uma semana. Ele chegou a ser relacionado para o jogo com o Amazonas na última quarta-feira, porém após a primeira atividade em Manaus, acabou sentindo uma lesão na coxa.

Dudu Vieira (ao fundo) está há cerca de dois meses no departamento médico. (Matheus Vieira/Paysandu)

Já o volante Dudu Vieira está no departamento médico há mais tempo. A última partida dele foi n dia 25 de maio, quando o Paysandu foi derrotado por 3 a 1 para o Novorizontino pela nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Dudu está em recuperação final de uma lesão no tendão de aquiles.

Edinho disponível

No clube desde 2024, o atacante Edinho deve retornar aos relacionados do Paysandu nos próximos jogos. O jogador de 30 anos teve uma grave lesão no ligamento cruzado anterior do joelho em julho do ano passado. Desde então, ele passou por uma cirurgia e uma intensa recuperação médica.

De acordo com Edilson Andrade, Edinho está pronto para voltar aos jogos com a camisa do Paysandu. O médico do clube explicou que o processo de recuperação do atacante teve uma atenção especial para previnir futuras lesões, como a de posterior da coxa, que costuma aparecer com frequência na volta de atletas na situação de Edinho.

"As microlesões e os riscos já foram sanados nos 45 dias de transição. Fizemos e refizemos alguns testes, como o de força para ele está totalmente a disposição do Claudinei Oliveira. Na quinta-feira (da semana passada), ele teve alta (médica). Hoje o Edinho está totalmente à disposição do Claudinei. O principal risco é de lesão posterior da coxa. Mas como fizemos todos os testes, o risco é pequeno", explicou.

Edinho está pronto para retornar ao time do Paysandu. (Jorge Luís Totti/Paysandu)

Edilson Andrade detalhou ainda outro aspecto usado pelo departamento médico do Paysandu que vai contribuir na prevenção de novas lesões no retorno de Edinho aos gramados. Segundo ele, o uso de um "enxerto" que acelerou o processo de recuperação da lesão no joelho.

"Outro fator que contribuiu para isso (prevenção de novas lesões) é o enxerto que usamos, o de patelar, que fez com que tivemos uma recuperação um pouco mais acelerada e não tem a fibrose da posterior da coxa. A nossa esperança é que ele desenvolva na mais alta performance", finalizou.

A última partida de Edinho pelo Paysandu foi no dia 24 de julho de 2024, quando a equipe bicolor perdeu por 1 a zero para Brusque pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, ele lesionou o joelho e em outubro, passou por uma cirurgia para reparar a lesão ligamentar.