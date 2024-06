Ex-Paysandu marca duas vezes, Cametá vence o River e se aproxima do G4 na Série D

O Cametá segue vivo na disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. A equipe paraense venceu na tarde deste domingo (16) o River-PI, de virada, pelo placar de 3 a 2, no Estádio do Parque do Bacurau, em Cametá (PA) e se aproximou do G-4 do Grupo A2 da Série D.

A equipe do Mapará saiu atrás do marcador. O River saiu em contra-ataque, Vitão recebeu na esquerda, e na entrada da área chutou forte, no ângulo, abrindo o placar para a equipe piauiense.

O Mapará chegou ao empate no final do primeiro tempo. Aos 49 minutos Fininho recebeu dentro da área pelo lado direito, girou e chutou forte, cruzado, sem chances para o goleiro do River, fazendo a festa da torcida do Caemtá no Parque do Bacurau.

No segundo tempo brilhou a estrela do atacante Debu, ex-Paysandu. O jogador virou para o Mapará Elétrico aos 11 minutos, aproveitando desvio após cobrança de escanteio, o atacante apareceu na segunda trave e escorou de cabeça para o fundo do gol.

Mas o Tricolor piauiense não desistiu do jogo. Aos 22 minutos, após cobrança de escanteio, a bola foi desviada, e sobrou livre para Patrick Felipe de carrinho, mandar para o gol do Mapará, calando a torcida no Parque do Bacurau.

A equipe paraense não se abateu na partida e aos 26 minutos apareceu mais uma vez Debu. O atacante recebeu na área, se antecipou à marcação, tirou o zagueiro da jogada e deu um toque por cima, na saída do goleiro do River, fazendo a festa da torcida do Mapará, fechando o placar em 3 a 2 para o Cametá

Debu vestindo a camisa do Paysandu (Jorge Luiz / Paysandu)

Com a vitória o Cametá chegou aos 11 pontos no Grupo A2 da Série D e está na 6ª posição, dois pontos a menos do 4º colocado, que neste momento é o Maranhão-MA. O próximo jogo da equipe paraense está marcado para o dia 27 de junho, uma quinta-feira, às 19h30, no Estádio Nhozinho Santos, contra o MAC.