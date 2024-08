suposto integrante de facção criminosa é executado com cinco tiros em xinguara

Rodrigo Martins da Silva, de idade não revelada, foi executado com cinco tiros por volta da meia-noite de segunda-feira (12/8), no bairro Tanaka 2, em Xinguara, no sudeste do Pará. A dinâmica do crime é desconhecida. Segundo a polícia, a vítima tinha vários antecedentes criminais e envolvimento com tráfico de drogas, além de, supostamente, integrar uma facção criminosa da região.

Apesar das autoridades ainda não terem conseguido explicar de que forma a morte de Rodrigo aconteceu, há algumas suspeitas. Uma delas é de que ele conhecia o autor dos disparos. Na cena do crime, a polícia não encontrou indícios de reação por parte de Rodrigo. Por conta disso, foi levantada a hipótese de que a vítima, aparentemente, sabia quem era o suspeito e não viu necessidade de se defender ou fugir. Porém, a Polícia Civil segue investigando todas as possibilidades.

No local do crime, ninguém repassou características do suspeito ou detalhes de como Rodrigo morreu. Porém, a Polícia Militar encontrou a cápsula de arma de fogo, que pode ajudar no decorrer da apuração do homicídio.

A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.