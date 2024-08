Homem é morto e outro fica ferido em ataque a tiros na Terra Firme

Um ataque a tiros resultou na morte de Vitor Cardoso Milho, de 22 anos, e deixou Ariel Kelvin Rocha Alves, de 26 anos, ferido no bairro da Terra Firme, em Belém, na noite desta segunda-feira (12). O crime aconteceu na passagem 24 de dezembro, entre as passagens Libertação e São Pedro, por volta das 22h.

Segundo relatos de moradores, dois homens em um carro não identificado chegaram ao local e atiraram nas vítimas, que moravam algumas ruas adiante do ponto onde foram atacadas. Mais de quatro disparos de arma de fogo foram ouvidos pela vizinhança. Vitor morreu no local. Ele não tinha passagem pela polícia.

Ariel, que já tinha passagem por tráfico de drogas, foi atingido por três tiros — dois na nuca e um no rosto — e foi socorrido por familiares para o Pronto So​corro do Guamá. O estado de saúde dele é considerado grave, uma vez que o jovem perdeu bastante massa encefálica. Até o momento, não há detalhes se as vítimas vinham sofrendo ameaças. A polícia também não soube fornecer maiores informações sobre a dinâmica do crime.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas para garantir a segurança da área. A Polícia Científica também compareceu ao local para realizar a perícia e remover o corpo de Vitor. Familiares dos rapazes estiveram no local da ocorrência e estavam bastante abalados. Eles não quiseram falar com a imprensa.

A investigação, conduzida pela Polícia Civil, busca esclarecer a motivação do crime e identificar os responsáveis pelos disparos. Informações que ajudem a elucidar o ocorrido podem ser repassadas ao disque-denúncia (181). A ligação é gratuita, com anonimato garantido.