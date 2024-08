Homem é preso em flagrante por furto à concessionária de automóveis em Belém

Um homem foi preso nesta segunda-feira, 12, depois de ter sido identificado como um dos envolvidos em um furto registrado no último fim de semana, dentro de uma concessionária de automóveis no bairro do Umarizal, em Belém. A polícia continua trabalhando para localizar o segundo envolvido no crime.

O homem preso em flagrante foi identificado como Felipe Nascimento dos Santos. Conforme informações de fonte policial, ele e outro suspeito, que ainda não teve a identidade divulgada, arrombaram uma porta de vidro e furtaram diversos objetos de dentro da concessionária de automóveis, no bairro do Umarizal, nas noites de sábado (10) e domingo (11), às 22h e 19h, respectivamente.

Diante do conhecimento dos fatos, Polícia Civil (PC) e a Polícia Militar do Pará (PMPA) deram início às diligências para encontrar os criminosos. Após algumas horas de incursões, conseguiu identificar e prender, em flagrante delito, Felipe Nascimento dos Santos. "Felipe é contumaz na prática de crimes de furtos no Umarizal, mediante arrombamento e escalada", afirma a fonte policial. Ele foi preso por furto qualificado.

O segundo envolvido, já identificado pela polícia, continua sendo procurado. O caso é acompanhado pela Seccional Urbana do Comércio e militares do 2º Batalhão da PMPA.