Justiça decide que Noelle Araújo continue presa após audiência de custódia

A 'influenciadora digital' Noelle Maria de Araújo Lopes continuará presa após descumprir as medidas cautelares judiciais impostas a ela. Noelle é investigada na Operação Jogo de Mestre e estava respondendo em liberdade, mas foi presa na última sexta-feira (09/08) após mais uma viagem ao exterior. A defesa de Noelle foi procurada, mas informou que ainda não irá se pronunciar.

"O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), por meio da Promotoria de Justiça Criminal, informa que a audiência de custódia de Noelle Araújo foi realizada nesta sexta-feira, 9 de agosto. Na ocasião, o Ministério Público se manifestou acerca da prisão da investigada e aguarda a decisão por parte da Justiça", informou o MPPA.

A prisão foi realizada pela Polícia Civil do Pará (PCPA) em cumprimento a um mandado de prisão expedido pela Justiça, que apontou o descumprimento das medidas impostas a Noelle após sua soltura no final do ano passado.

Em nota, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informou na semana passada que Noelle Araújo estava sob custódia e à disposição da Justiça. Noelle estava em liberdade sob certas condições, como a proibição de se ausentar de Belém por mais de oito dias. No entanto, registros apontam que a influenciadora teria passado 21 dias viajando pela Europa, compartilhando fotos e vídeos que posteriormente foram deletados de suas redes sociais. A partir de agora, Noelle Araújo poderá sair com álvara concedendo um habeas corpus.

Noelle já havia sido presa no dia 18 de dezembro de 2023, durante a operação “Truque de Mestre”, que investigava a divulgação do “Fortune Tiger”, mais conhecido no Brasil como “Jogo do Tigre”.