Homem vai à delegacia denunciar agressão e vira suspeito de homicídio no Marajó; entenda

Um homem foi até a delegacia de Afuá, município do Arquipélago do Marajó, no nordeste do Pará, denunciar uma agressão física, mas acabou se tornando suspeito de um homicídio, depois que um corpo foi encontrado no rio. O caso aconteceu ao longo do último fim de semana (entre sábado, 10, e domingo, 11).

Tudo começou quando, na manhã de sábado, um homem identificado como 'Edinho' foi até a Delegacia de Polícia de Afuá, relatando ter sofrido queimaduras de segundo grau, supostamente causadas por um homem identificado como Sandro dos Santos Tavares. Edinho alegou que, para se defender, desferiu aproximadamente três facadas contra Sandro, mas não tinha conhecimento se o homem teria ou não morrido. Ao se apresentar à polícia, Edinho levou, inclusive, a faca usada no crime.

No domingo, um corpo foi localizado no Rio Espargão, que fica a aproximadamente duas horas de distância de Afuá. O cadáver foi identificado como sendo o de Sandro, confirmando o óbito. A Polícia Civil foi acionada e se deslocou para o local para realizar as primeiras diligências do caso. Segundo informações do gestor do 12º Comando de Policiamento Regional (CPR XII) do Marajó Ocidental, coronel Mário Abud, o fato aconteceu em circunstâncias ainda a serem apuradas.

A redação integrada de O Liberal solicitou nota atualizada à Polícia Civil (PC) explicando a atual condição de 'Edinho' e mais detalhes sobre o óbito de Sandro dos Santos Tavares. Em resposta, a PC informou apenas que apura as circunstâncias do homicídio de Sandro dos Santos Tavares. "Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações. O suspeito de cometer o crime se apresentou na delegacia, foi ouvido e liberado. O caso está sendo investigado pela delegacia de Afuá".