'Lobão' é morto em ação policial em Oriximiná

Um homem, de nome não informado, e que era conhecido pelo apelido de “Lobão”, morreu durante uma ação policial nesta segunda-feira (12/8), em Oriximiná, região oeste do Pará. De acordo com o relato das autoridades, “Lobão” partiu com uma faca em mãos para cima de uma guarnição da Polícia Militar, que o baleou para resguardar a segurança dos agentes.

Tudo começou quando a PM recebeu a denúncia de que uma casa no município estava sendo alvo de arrombamento. Os militares se deslocaram até o local e, ao chegaram lá, avistaram dois suspeitos. Um deles pulava o muro do imóvel e o outro se encontrava na parte externa da casa, ainda segundo as autoridades.

O suspeito que se encontrava do lado de fora da residência era “Lobão”. Depois dele ter sido baleado ao tentar atacar os policiais com uma arma branca, o suspeito foi socorrido ainda com vida ao Hospital Municipal de Oriximiná, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a PM, “Lobão” tinha diversas passagens pela polícia, incluindo pelos crimes de furto e ameaça. A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.