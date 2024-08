Homem é morto a tiros após discussão com o primo durante bebedeira em Oriximiná

Um homem, de nome não informado, foi morto pelo próprio primo com um tiro de espingarda na noite de sábado (10/8), em Oriximiná, região oeste do Pará. Segundo a polícia, o crime aconteceu depois que houve uma discussão entre o suspeito, identificado apenas como Nilson, e a vítima, que acusou o primo de furtar uma certa quantia de dinheiro não revelada. “Nilsinho”, como é conhecido o suspeito, foi preso pela Polícia Militar.

De acordo com a PM, a vítima e Nilson bebiam juntos na casa do suspeito. Após a briga entre os primos, “Nilsinho” entrou no imóvel, pegou uma espingarda e atirou no tórax da vítima, ainda conforme o relato das autoridades.

O homem baleado chegou a ser socorrido para um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos. Assim que os policiais militares foram acionados e chegaram na cena do crime, Nilson não estava mais lá.

Uma mulher, que estava no local do crime, entregou aos agentes a arma utilizada para matar a vítima. A PM confiscou a espingarda e a levou para delegacia do município. Enquanto isso, a polícia seguiu as buscas por Nilson. Até que, horas depois, as autoridades foram informadas que o suspeito tinha retornado à cena do crime.

Os policiais se deslocaram ao local e o suspeito foi encontrado nas proximidades. Segundo a Polícia Militar, o suspeito confessou o crime e ainda informou que tinha uma outra arma dentro de casa. No imóvel, além do segundo armamento, os agentes localizaram dois facões sujos de sangue, que ainda não se sabem foram ou não utilizados contra a vítima. Todo o material foi apresentado novamente à Polícia Civil. A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.