Adolescente é morto a tiros no meio da rua e outro fica ferido em Belém

Na tarde deste domingo (11.8), um adolescente, de 17 anos, foi morto a tiros e outro foi ferido a bala e socorrido, após terem sido atingidos por disparos de arma de fogo, vindas de passageiros de um carro branco, no bairro de Batista Campos, no limite com o bairro da Cremação.

Testemunhas disseram que os dois adolescentes assaltaram uma pessoa que andava na calçada. E, logo após o assalto,a dupla foi perseguida por um veículo branco. Os adolescentes teriam entrado na rua Rui Barbosa, o carro foi para cima de um deles, um homem desceu do veículo armado, enquanto o motorista ficou esperando.

Ainda, conforme relato de testemunhas, o adolescente recebeu o primeiro tiro na perna, e correu pedindo ajuda às pessoas. Ele pedia para que os moradores abrissem a porta de suas casas, para ele entrar. Até que o homem armado se aproximou dele, mandou ele ajoelhar e disparou várias vezes contra o jovem de 17 anos, que morreu no local.

O outro adolescente conseguiu escapar do autor do homicídio, até então, não identificado.