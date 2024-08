Vendedor de churrasco é morto a tiros por dupla em motocicleta no nordeste paraense

Um jovem que se identificava nas redes sociais apenas como Kayan Verlan, de 22 anos, foi assassinado a tiros na noite desta quinta-feira (8), no bairro do Triângulo, em Santa Izabel, nordeste paraense. O assassinato pode estar ligado a supostas ameaças que a vítima já havia recebido.

Kayan, que trabalhava vendendo churrasco, estava em seu ponto de venda na calçada de um estabelecimento comercial quando foi surpreendido por dois homens em uma motocicleta. Sem dar chance de defesa, os suspeitos dispararam contra o rapaz, que morreu no local.

Logo após o crime, os assassinos fugiram sem deixar pistas. Equipes da Polícia Militar foram acionadas para o local do crime e deram início aos procedimentos para análise e remoção do cadáver.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a cena do crime, com o corpo de Kayan caído ao chão e as vidraças do estabelecimento completamente destruídas pelos disparos.

Relatos nas redes sociais apontam que Kayan já vinha sendo alvo de ameaças de morte há algum tempo. Ele chegou a se mudar para Santa Catarina na tentativa de fugir das ameaças, mas retorn​ou ao Pará recentemente, acreditando que a situação havia se acalmado.

A irmã de Kayan fez uma publicação lamentando o ocorrido. “Mesmo com seus defeitos, você sempre foi um garoto de ouro”, escreveu ela.

A Polícia Civil já iniciou as investigações, mas até o momento, os autores do crime não foram identificados. Informações que ajudem a elucidar o ocorrido podem ser repassadas ao disque denúncia (181).

A reportagem tenta contato com as autoridades policiais de Santa Izabel, mas ainda não teve retorno.