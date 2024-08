Réu é condenado a 33 anos de prisão pelo assassinato de técnico de enfermagem em Outeiro

Edson Renato da Silva Lima, conhecido pelo apelido de "Renatinho", foi condenado nesta quinta-feira, 8, pelo assassinado do técnico de enfermagem Antônio José Baia Ferreira, conhecido pelos amigos como "Braz", de 52 anos, ocorrido em setembro do ano passado, no distrito de Outeiro, em Belém. Ele foi condenado a 33 anos de reclusão por homicídio qualificado, ocultação de cadáver e corrupção de menor.

A pena de Edson Renato da Silva Lima foi a mesma, em anos, da sua companheira, Naiana Caroline Pereira Teles, que também teve envolvimento no crime e já foi condenada. Ambos estão respondendo pela morte de Antônio José Baia Ferreira, cujos restos mortais foram encontrados em cova rasa, carbonizado, no quintal da residência dos réus, no dia 15 de setembro de 2023. Ao todo, a polícia encontrou 69 fragmentos ósseos de Antônio. A vítima já estava desaparecida desde 1º de setembro do ano passado.

Entre as acusações pelas quais Renato da Silva Lima agora é condenado está a de corrupção de menor. À época do crime, uma adolescente de 13 anos confessou que foi usada para atrair a vítima ao local do assassinato. Na mesma residência foram encontrados pertences e documentos, como a carteira do plano de saúde da vítima.

Segundo familiares de Antônio, que era socorrista, “Renatinho” teria confessado o crime, detalhando que havia rendido a vítima com uma paulada na cabeça. Em seguida, teria usado uma arma branca para dar continuidade à execução do assassinato.