Suspeito morre em troca de tiros com a polícia no Icuí-Guajará nesta quinta-feira

Um homem morreu em troca de tiros com a Polícia Militar do Pará (PMPA) na tarde desta quinta-feira, 8, no bairro Icuí-Guajará, em Ananindeua. A Polícia Civil do Pará (PCPA) trabalha para elucidar se o sujeito teve participação no atentado que culminou na morte de um policial militar, identificado como sargento Wanderson, na manhã desta quinta, no mesmo bairro.

Por telefone, militares do 6º Batalhão, responsáveis pela área, chegaram a confirmar uma intervenção policial no bairro Icuí-Guajará na tarde desta quinta-feira, mas ainda não podiam conceder mais informações.

Em nota, a Polícia Civil informa, ainda, que uma arma foi apreendida e encaminhada para a perícia. "Equipes da Delegacia de Homicídios de Agentes Públicos (DHAP) trabalham para identificar se ele teve participação na morte do Policial Militar. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar as investigações".

Entenda sobre a morte do policial militar

Um Policial Militar, identificado como Sargento Wanderson, morreu após ser baleado na manhã desta quinta-feira (08/08) em frente a um estabelecimento comercial na feira do bairro do Icuí-Guajará, em Ananindeua. Conforme as informações iniciais, o policial estaria de colete quando foi atingido por dois tiros na região das costas e um na perna. Ele foi socorrido em estado grave para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Icuí, mas não resistiu aos ferimentos.

O falecimento do militar foi confirmado pelo 6º Batalhão de Polícia Militar. Conforme os relatos preliminares, o sargento havia acabado de estacionar a moto em frente a um estabelecimento comercial quando foi surpreendido por um homem, que chegou correndo, e efetuou os disparos de arma de fogo. Segundo o Centro Integrado de Operações (Ciop), uma viatura da Polícia Militar fez o socorro do PM baleado para a UPA.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e foi informada que equipes da Divisão de Homicídios de Agentes Públicos (DHAP) trabalham para identificar e localizar os envolvidos no crime. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar as investigações.