Dupla é presa com 72 quilos de crack dentro de carro em Cachoeira do Piriá

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 72 quilos de crack em um veículo na manhã desta quinta-feira (08), durante uma fiscalização de rotina no quilômetro 272 da BR-316, no município de Cachoeira do Piriá, Pará.

Durante a abordagem, os policiais solicitaram os documentos dos ocupantes do veículo de passeio e questionaram sobre o itinerário e o motivo da viagem. O motorista e o passageiro alegaram estar a caminho de Junco do Pará para reformar um posto de combustível, mas não souberam informar o endereço da obra.

Diante das inconsistências nas respostas, os agentes realizaram uma inspeção detalhada no veículo. Durante a verificação, identificaram um compartimento oculto atrás do banco traseiro, onde encontraram 72 tabletes de uma substância semelhante ao crack, totalizando 72 quilos.

Os ocupantes do veículo admitiram que partiram de Manaus, Amazonas, e estavam utilizando a BR-316 como rota, sem informar o destino final ou quem os contratou. Eles relataram que receberiam R$ 10.000 pelo transporte da droga.

Os suspeitos foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, onde responderão pelo crime de tráfico de drogas.