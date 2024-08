Meia tonelada de drogas apreendidas com casal em Santarém são incineradas pela polícia

Cerca de meia tonelada de drogas, divididas entre oxi e maconha, foram incineradas nesta segunda-feira (5/08) em Santarém, oeste do Pará. O entorpecente foi apreendido com um casal durante uma ação policial no sábado (3/08), em um depósito no bairro Residencial Salvação. A ação foi coordenada pela 12ª Superintendência Regional do Baixo e Médio Amazonas (RISP), com o apoio da 16ª Seccional Urbana de Santarém e Núcleo de Inteligência Policial.

De acordo com a PC, foram mais de 400 quilos de drogas apreendidas, sendo 313 tabletes de substância semelhante à maconha, além de um cilindro com aproximadamente 100 kg de pedras que aparentava ser oxi.

“Os resultados de apreensão de drogas em nosso Estado têm efeitos bem amplos, pois refletem diretamente na redução de drogas em nossas cidades. Além disso, a taxa de homicídios também tende a diminuir, especialmente nas áreas mais isoladas, devido à redução geral da criminalidade”, pontuou o delegado-geral da Polícia Civil do Pará, Walter Resende.

A incineração ainda contou com a participação de representantes do Ministério Público, Polícia Científica e Vigilância Sanitária.

Combate ao tráfico

Em abril deste ano, a PCPA incinerou 3,2 toneladas de drogas apreendidas durante a Operação “Guardião do Norte”, realizada no município de Abaetetuba, na Região de Integração do Tocantins. A carga do entorpecente foi destruída em Moju, município da mesma região, em estabelecimento adequado.

"A Polícia Civil desempenha um papel crucial no combate eficaz à criminalidade, sendo um dos principais pilares do Governo do Estado. Seguindo as diretrizes do governador Helder Barbalho, colaboramos estreitamente com todos os órgãos do sistema de segurança pública", concluiu o delegado Hennison Jacob, diretor de Polícia do Interior.