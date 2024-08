Casal é detido suspeito de comercializar drogas em bar de Monte Alegre

Um casal foi detido suspeito de tráfico de drogas em um bar do município de Monte Alegre, oeste do Pará. O caso ocorreu na noite de terça-feira (6/08), quando uma equipe do 18º Batalhão de Polícia Militar realizava rondas pelo bairro de Cidade Baixa. No local, foram apreendidos 12 papelotes de óxi e mais uma porção de 18 gramas do mesmo entorpecente.

Conforme o relato dos policiais, por volta de 21h15, os agentes realizavam rondas pelo bairro e avistaram uma mulher. A suspeita já seria conhecida na área devido ao histórico de dependência química. Ao perceber a aproximação da viatura, a suspeita teria escondido algo na boca. A equipe fez a abordagem e constatou que a mulher tinha duas porções de entorpecente do tipo óxi debaixo da língua. Indagada, ela relatou que havia comprado a droga em um bar.

A equipe esteve no bar relatado pela usuária de drogas e abordou um casal que seria o responsável pelo local. Ao realizar buscas, os policiais encontraram os 12 papelotes de entorpecente idênticos aos que haviam sido apreendidos com a dependente química, e mais uma porção de 18 gramas, que estavam no caixa do estabelecimento. Todos os envolvidos e o material apreendido foram encaminhados para a delegacia, onde seriam realizados os procedimentos cabíveis.