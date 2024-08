Mulher é flagrada pendurada na traseira de caminhão tanque em Belém

Uma mulher foi flagrada pendurada em pé na traseira de caminhão tanque transitando na avenida Arthur Bernardes, no bairro de Val-de-Cans, em Belém. O caso ganhou repercussão na manhã desta quinta-feira (08/08) nas redes sociais devido ao alto risco de causar um grave acidente de trânsito. O vídeo foi feito por um motociclista, que filmou a imprudência, enquanto trafegava atrás do caminhão.

Durante a filmagem que dura aproximadamente 20 segundos, a mulher segue pendurada em uma pequena escada na traseira do caminhão tanque, em um local em que não é vista pelo motorista. No vídeo, o caminhão segue pela avenida Arthur Bernardes, passando ao lado de outros veículos que vem no sentido oposto, com uma velocidade de aproximadamente entre 60 a 70 Km/h.

Não é possível definir qual trajeto o caminhão seguia, ou se a mulher saltou do caminhão. Em determinado momento, a mulher que ainda carrega uma mochila aponta para a o motociclista segurando com apenas uma mão e um pé no caminhão.

A prática conhecida popularmente como "morcegar" é proibida pela legislação de trânsito. Pegar carona de maneira irregular na traseira de veículos com patins, bicicletas e skates é proibido e pode acarretar penalidades para o motorista do veículo. A Redação Integrada de O Liberal aguarda posicionamento da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob).