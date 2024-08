Radares de Belém flagram mais de 104 mil infrações em 7 meses

Radares de trânsito registraram 104.702 infrações no período de seis meses, em Belém. A maior parte das violações às leis de trânsito observadas foram por excesso de velocidade, problema que ocorre principalmente na avenida João Paulo II, conforme informações da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob).

Este ano, Belém já teve um incremento de 21 novos radares, considerando os seis novos que entraram em funcionamento em abril e outros quinze que passaram a operar desde junho deste ano. A Semob detalha que o radar é um medidor que fiscaliza excesso de velocidade, avanço de sinal e parada em cima da faixa de pedestre.

Conforme as aferições da fiscalização, o excesso de velocidade é a infração mais cometida pelos condutores, e um ponto específico da cidade tem contabilizado o maior número desse tipo de violação à lei de trânsito: a avenida João Paulo II, em frente ao Batalhão de Polícia Ambiental (BPA).

Além dos radares, outro tipo de fiscalização eletrônica, regulamentada pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran), compõe a estrutura de trânsito de Belém: as câmeras de videomonitoramento. Junto com os radares, esses equipamentos auxiliam o agente de trânsito na análise e aplicação das autuações.

Diferente dos radares, as câmeras de videomonitoramento monitoram as demais infrações, como falta de uso do capacete, estacionamento irregular, transitar na ciclofaixa, uso do celular ao volante e conversão irregular. Desde abril de 2024, o Centro de Controle de Operações (CCO), gerenciado pela Semob, adotou o uso das câmeras de videomonitoramento, que contam com a ajuda da inteligência artificial.