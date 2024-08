VÍDEO: Mulher tem a perna esmagada em acidente entre moto e ônibus, em Belém

A passageira de uma motocicleta teve a perna esmagada em um acidente com um ônibus na manhã desta quinta-feira (8/08), na Avenida Perimetral, bairro da Terra-Firme, em Belém. Conforme as informações do Centro Integrado de Operações (Ciop), um motorista de aplicativo transportava a mulher quando colidiram com o coletivo na rotatória que dá acesso à rua São Domingos. A vítima foi socorrida por uma ambulância do Samu e estava consciente. O motociclista teve escoriações leves.

Segundo o Ciop, uma ambulância foi acionada por volta de 9h40. Testemunhas que presenciaram o acidente informaram que a passageira da motocicleta estava com fratura exposta. Ainda não há muitos detalhes sobre as circunstâncias da colisão, mas as pessoas no local relataram que a motocicleta trafegava ao lado do ônibus, da linha Canudos - Praça Amazonas, e teria sido atingida no momento em que os veículos faziam a conversão na rotatória.

O motorista do coletivo e da motocicleta permaneceram no local e relataram suas versões do caso para a polícia militar. Ainda segundo o Ciop, a Polícia Militar está no local ajudando no isolamento da área e ordenando o fluxo de veículos, pois o ônibus ficou atravessado na pista. O veículo não pôde ser retirado, já que a motocicleta envolvida no acidente ainda está debaixo do coletivo. O trânsito na área permanece lento.

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará informou que encaminhou a vítima ao Hospital Metropolitano