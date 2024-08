Veja onde estão instalados os 15 novos radares de Belém

A Superintendência de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) instalou 15 novos radares de controle de velocidade em ruas e avenidas da capital paraense. Os equipamentos já estão em funcionamento desde 10 de junho e têm como objetivo combater, além do desrespeito ao limite de velocidade da via, o avanço de sinal e parada em cima da faixa de pedestre.

VEJA MAIS

Flagrantes de excesso de velocidade podem resultar em multas e até suspensão da carteira de habilitação. O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) classifica a infração por excesso de velocidade em três tipos:

a) se superar o limite permitido em até 20%: infração média (4 pontos) + multa no valor de R$ 130,16;

b) se superar em mais de 20% até 50%: infração grave (5 pontos) + multa no valor de R$ 195,23;

c) se superar em mais de 50%: infração gravíssima (7 pontos) + multa no valor de R$ 880,41+ suspensão da CNH e curso de reciclagem.

Já avançar o sinal vermelho do semáforo ou o de parada obrigatória (exceto onde houver sinalização que permita a livre conversão à direita) é considerada infração gravíssima pelo CTB, passível de multa em R$ 293,47 e 7 pontos na carteira. E, por fim, parar sobre a faixa de pedestre é entendida como infração média, passível de multa.

Veja a localização dos novos radares em Belém:

Av. Duque de Caxias, com TV. Lomas Valentinas (nos dois sentidos da via);

Av. Júlio César, próximo ao posto de combustíveis ATEM (nos dois sentidos);

Av. Perimetral, em frente a Universidade Rural da Amazônia (Ufra), nos dois sentidos da via);

Av. Tapanã, próximo ao residencial Raimundo Jinking (nos dois sentidos);

Av. João Paulo II, em frente à rua Moça Bonita (sentido Ananindeua/Belém);

Av. João Paulo II, próximo à rua Euclides da Cunha (sentido Belém/Ananindeua);

Av. Magalhães Barata, com a Tv. 9 de Janeiro;

Av. Mário Covas, em frente ao residencial Prime Jardim (nos dois sentidos da via);

Av. Jornalista Laércio Barbalho, com a Pass. União (nos dois sentidos da via).

Câmeras de monitoramento

Além dos radares, outro sistema de fiscalização do trânsito em Belém são as câmeras de monitoramento. A Semob informa que, concomitantemente aos radares, elas monitoram as demais infrações, como falta de uso do capacete, estacionamento irregular, transitar na ciclofaixa, uso do celular ao volante e conversão irregular. Desde abril de 2024, o Centro de Controle de Operações (CCO), gerenciado pela Semob, adotou o uso das câmeras de videomonitoramento, que contam com a ajuda da inteligência artificial.

Estes são os pontos onde estão instalados esses equipamentos:

Av. João Paulo II, com a Av. Tavares Bastos;

Av. João Paulo II, com a Av. Dr. Freitas;

Av. José Bonifácio, com a Av. Antônio Barreto;

Av. Visconde de Souza Franco, com a Av. Antônio Barreto;

Av. Dr. Freitas, com a Av. Senador Lemos;

Av. Pedro Álvares Cabral, com a Av. Arthur Bernardes;

Av. Júlio César com o Canal São Joaquim;

Av. Júlio César em frente ao Posto de Combustíveis Atem;

Av. Centenário com a Av. Augusto Montenegro;

Av. Augusto Montenegro, próximo à Estação Maracacuera.