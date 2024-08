Investigado por homicídio, ‘Nego Alex’ é preso em Marabá

A Polícia Civil prendeu em Marabá, na região sudeste do Pará, Alex Rodrigues, conhecido “Nego Alex”, alvo de mandado de prisão preventiva, sob a acusação de homicídio consumado e tentativa de homicídio. Alex foi encontrado em uma casa da Rua Belém, no bairro Belo Horizonte, por volta do meio-dia da última quarta-feira (07/08).

Nego Alex é investigado pelo atentado aos irmãos Kaelson e Gerriel, ocorrido em abril deste ano, no Bairro Novo Horizonte. Segundo a Polícia, Nego Alex entrou na residência de terceiros e efetuou disparos de arma de fogo contra os irmãos, resultando no óbito de Kaelson Martins da Silva Dias. O outro irmão Gerriel Martins da Silva sobreviveu.

De acordo com informações do portal Correio de Carajás, de Marabá, Nego Alex é investigado por outros delitos da mesma natureza, ocorridos na cidade. O suspeito encontra-se na 21ª seccional de Marabá, de onde será encaminhado para as casas do sistema prisional do Estado, e ficará à disposição da Justiça.

Os delitos tipificados do acusado estão previstos, respectivamente, no artigo 121, caput, e artigo 121, caput c/c art. 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro.

RELEMBRE O CASO

O crime contra os irmãos Martins da Silva sofreram o atentado por volta das 9 horas do dia 23 de fevereiro deste ano, na Rua Fortunato Simplício Costa, bairro Novo Horizonte, em Marabá. As vítimas foram socorridas por ambulância do Serviço de Atendimento Movel de Urgência (SAMU). O caso foi registrado primeiramente como tentativa de homicídio, já que ambos foram levados a hospital com vida. Kaelson Martins morreu algum tempo depois. As investigações levaram ao nome de Nego Alex como o pistoleiro daquela ocasião.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que equipes da delegacia da Cidade Nova (Marabá) deram cumprimento ao mandado de prisão preventiva contra um suspeito dos crimes de homicídio e tentativa de homicídio, ocorridos em abril deste ano. O preso encontra-se à disposição da Justiça.