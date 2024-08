Criminoso condenado por latrocínio é preso em Canaã dos Carajás após fugir de São Paulo

Antônio de Pontes Fernandes, de 43 anos, condenado por latrocínio (roubo seguido de morte), foi capturado em Canaã dos Carajás, no Pará, após fugir de Itapevi, em São Paulo. O mandado de prisão contra Fernandes foi emitido em 2022 pelo juiz Udo Wolff Dick Appolo do Amaral, mas o crime aconteceu em 2008.

A prisão de Antônio ocorreu na manhã de s​egunda-feira (5) e foi resultado de uma operação conjunta entre as polícias civis de Canaã dos Carajás e de Araruna, na Paraíba, cidade natal do criminoso. Segundo a Polícia Civil do Pará, embora não tenham sido fornecidos detalhes sobre o latrocínio, Antônio é considerado extremamente perigoso e está sob investigação por outros crimes, incluindo assaltos a bancos em São Paulo e Araruna.

Para capturar o criminoso, as equipes policiais realizaram um minucioso trabalho de inteligência investigativa. A operação envolveu “campanas” e “estória-cobertura”, nos quais os agentes disfarçaram suas identidades e objetivos para assegurar o sigilo da operação. O homem foi encaminhado para os procedimentos cabíveis e colocado à disposição da justiça, após o cumprimento do mandado pendente.