Mulher é assassinada a tiros em Marabá na madrugada desta quarta-feira (7)

Valéria da Silva Brilhante, 38 anos, foi assassinada a tiros na madrugada desta quarta-feira (7/8), no momento em que saía da casa onde morava no Residencial Magalhães, localizado no núcleo São Félix, em Marabá, sudeste do Pará. A vítima foi baleada por dois indivíduos, por volta de 1 hora. Após o atentado, os atiradores fugiram para a área de mata que fica nos arredores do conjunto habitacional. Até o começo da noite de hoje ninguém havia sido preso. A motivação para o crime segue desconhecida.

O relato da Polícia Militar é breve ao informar sobre o crime, mas explica que foi o marido da vítima quem contou, a partir de informações obtidas com vizinhos, que, após ser baleada, Valéria correu para o quintal da residência e caiu n​o chão, tendo morrido ali mesmo.

Conforme a PM, cerca de seis disparos foram efetuados contra Valéria e ouvidos por testemunhas. Foi uma dessas pessoas que entrou em contato com a autoridade policial e relatou o ocorrido. Não há detalhes se o companheiro da vítima estava na casa quando tudo aconteceu ou se ele chegou depois.

A Polícia Científica e a Delegacia de Homicídios da Polícia Civil foram acionadas. O corpo de Valéria foi analisado e removido para a sede do Instituto Médico Legal (IML) de Marabá. Exames cadavéricos deverão ajudar a esclarecer a dinâmica do crime, bem como a causa da morte.

A Polícia Civil informou, por nota, que “equipes da Delegacia de Homicídios de Marabá trabalham para identificar e localizar os suspeitos envolvidos no crime”.