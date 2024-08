Jovem é assassinado a tiros em rua movimentada de Marabá

O eletricista Murilo Venícius da Silva Lima, de 21 anos, foi morto a tiros em uma rua movimentada em Marabá, município na região Sul do Pará, no último domingo (04/08). O assassinato ocorreu com muitas pessoas na Folha 5, por volta das 3 horas, próximo a boates e bares movimentados do bairro Nova Marabá.

A Polícia Civil tenta encontrar os assassinos. Pelas imagens de uma câmera de segurança, é possível ver um carro pick-up Montana branca parando na rua, quando duas mulheres se aproximam da janela do carona e parecem conversar com um homem. Em seguida, Murilo, que está de camisa preta, se aproxima do carro, encosta no capô e pouco tempo depois é alvejado.

As duas mulheres correm para se salvar dentro da casa noturna com a multidão. O jovem Murilo Lima fica estendido no asfalto enquanto os assassinos fogem em direção às Folhas 10 e/ou 7. O crime está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios de Marabá. A vítima não tinha passagens pela polícia. O delegado Leandro Pontes, do Departamento de Homicídios, informou que a vítima havia trabalhado o sábado (3/08) inteiro e saiu de casa à noite para se divertir.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou a ser acionada e socorreu o rapaz. Ele foi encaminhado para o Hospital Municipal de Marabá (HMM), mas ele resistiu ao ferimento.

Os investigadores do Departamento de Homicídios estão reunindo vídeos das câmeras de segurança da região. A polícia tentará descobrir a placa do veículo, ao nome do proprietário, com o intuito de encontrar até o assassino.