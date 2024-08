Homem é morto a tiros dentro de carro no bairro Batista Campos, em Belém

Um homem identificado como Benedito Tadeu Galvão Lisboa foi morto a tiros na noite desta segunda-feira (5/8) na rua dos Tamoios com a Travessa dos Tupinambás, no bairro Batista Campos, em Belém. Segundo informações da Polícia Militar, dois homens em uma moto se aproximaram da vítima, que estava parada em um sinal de trânsito, e efetuaram os disparos.

Informações iniciais dão conta de que o veículo conduzido por Benedito estava travado. Moradores das proximidades disseram terem ouvido pelo menos quatro tiros. As primeiras testemunhas a chegar no local logo após o crime não conseguiram retirar o homem do carro e acionaram uma ambulância do Samu, que confirmou o óbito.

O cunhado da vítima esteve no local e informou a PM que Benedito estava indo buscar a esposa no trabalho quando foi alvejado pelos criminosos. Familiares estavam atordoados com a cena e ainda estavam repassando a outros parentes e à esposa de Benedito a notícia da tragédia.