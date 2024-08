Suspeito de estuprar menina de 11 anos é linchado em Santo Antônio do Tauá

Um homem suspeito de estupro de vulnerável contra a enteada de 11 anos foi linchado pelos familiares da suposta vítima, no último sábado (02/08), em Santo Antônio do Tauá, na região Nordeste do Pará. O homem foi internado no Hospital Municipal com traumatismo craniano e um braço quebrado, mas não corre risco de morte. A Polícia Civil (PC) investiga ambos os casos.

De acordo com o delegado Leandro Sousa, que preside os dois inquéritos, a mãe da menina e esposa do suspeito procurou a unidade policial na última sexta-feira (01/08) para denunciar o estupro que a filha havia sofrido. A mulher fez um boletim de ocorrência. Ela decidiu aguardar o resultado do exame do Instituto Médico Legal de Castanhal, que iria determinar se a menina foi ou não abusada, e decidiu continuar na mesma residência que o suspeito para não alarmá-lo e ele não fugir.

Entretanto, no seguinte, familiares da criança souberam das denúncias e resolveram confrontar e começar uma sessão de espancamento contra o suspeito. Por volta do meio-dia, o homem foi amarrado no poste e começou a ser agredido por três familiares. O linchamento foi parado apenas quando vizinhos viram a situação e contiveram os familiares furiosos. Os vizinhos acionaram a Polícia Militar que foi ao local e resgatou o suspeito.

O delegado Leandro Sousa informou que caso o resultado do exame da menina dê positivo para o abuso pedirá a prisão preventiva do suspeito. Ele também investigará a tentativa de homicídio e poderá pedir prisões preventivas dos três suspeitos pelo outro crime.

"Ele não foi preso, porque o susposto estrupo teria sido na semana passada. Quando veio a notícia para a delegacia foi na sexta-feira, momento em que a vítima fez o exame no IML em Castanhal. A mãe da menor vivia com esse homem. Para poder pedir a prisão preventiva precisamos do laudo, estávamos solicitando urgência neste resultado. Nenhum juiz concederia um pedido de prisão preventiva sem essa comprovação, mas a família não aguentou. Amarraram ele e cometeram outro crime. O acusado passou também a ser vítima", explica o delegado Leandro Sousa.

No hospital, o suspeito negou as acusações de abuso e alegou que a mãe da criança estaria inventando a denúncia para se separar dele. O suspeito acusou três parentes da menina pela tentativa de homicídio. Os três foram intimados a depor, assim como outras testemunhas.

"Outro processo será realizado em separado. Haverá o indiciamento por tentativa de homicídio e vamos verificar a gravidade de tudo. Ele está sendo operado no hospital. Os familiares só não o mataram, porque os vizinhos impediram, foram eles que chamaram a polícia", detalhou o delegado.

A Polícia Civil (PC) informou, por meio de nota, que apura a tentativa de homicídio por linchamento e estupro de vulnerável por meio da Delegacia de Santa Antônio do Taua. Perícias foram solicitadas e testemunhas estão sendo ouvidas para auxiliar nas investigações.