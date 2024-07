PF realiza, no Pará, operação para combater armazenamento de material de abuso sexual infantil

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (30), nas cinco regiões do país, a "Operação Leafdown", destinada ao combate dos crimes de armazenamento e difusão de material de abuso sexual infantil. No Pará, foi cumprido um mandado de busca e apreensão, em que o alvo foi preso em flagrante por armazenar imagens de abuso sexual infantil no aparelho celular.

Na ação, em Ananindeua, também foi apreendido um HD, que será examinado para embasar a investigação. Cerca de 200 policiais federais cumprem 40 mandados de busca e apreensão nos estados do Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina e São Paulo.

Os investigados devem responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de armazenamento e compartilhamento de material de abuso sexual infantil, previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente.

O nome da Operação faz referência ao trabalho investigativo de derrubada de usuários que atuam em ambiente cibernético específico para a aquisição de material de abuso sexual infantojuvenil e disponibilização desses arquivos para mais criminosos, inclusive de outros países.

A Polícia Federal alerta aos pais e responsáveis sobre a importância de monitorar e orientar seus filhos no mundo virtual e físico, protegendo-os dos riscos de abusos sexuais. A prevenção é fundamental para garantir a segurança e o bem-estar das crianças e adolescentes.

Prisões em flagrante:

20

Mandados de Busca e Apreensão por unidade da federação:

AM: 1;

MT: 2;

MS: 2;

MG: 1;

PA: 1;

PR: 10;

PI: 1;

RJ: 3;

RS: 6;

RO: 2;

SC: 4;

SP: 7.