Homem é preso por agressão e ameaça à esposa em avião desviado ao Aeroporto Internacional de Belém

Um homem, que não teve a identidade revelada, foi preso suspeito de agressão à esposa, ameaça, injúria racial e violência psicológica. A prisão foi realizada pela Polícia Federal no sábado (3/8), no Aeroporto Internacional de Belém. Conforme a PF, o passageiro gerou um grande tumulto durante o voo que saiu de Miami, nos Estados Unidos, e tinha como destino a cidade de Fortaleza, no Ceará. O avião precisou ser desviado e parar na capital paraense.

O suspeito é brasileiro com cidadania norte-americana. Conforme os relatos dos tripulantes, o passageiro teria dado um tapa na própria mulher durante o voo. Ela foi ouvida pela Polícia Federal, fez a denúncia e pediu medida protetiva de urgência contra o marido. Os comissários informaram que o passageiro tinha sinais de embriaguez e irritabilidade desde antes da decolagem.

Durante o voo, o homem retirou o cinto de segurança, xingou tripulantes, urinou no chão do banheiro, gritou e ofendeu a todos que tentavam o conter. Foi lido o formulário de passageiro inconveniente, sem nenhum efeito prático. As testemunhas disseram que, ao ser orientado a mudar o comportamento sob pena de ser retirado da aeronave pela Polícia Federal ao aterrissar, o suspeito teria ameaçado de morte o comissário. Com isso, ele foi levado da cabine ao fundo da aeronave, para que houvesse menos tumulto.

A companhia aérea preencheu o formulário de retirada de passageiro, em que descreve que ele estava embriagado, proferindo discurso de ódio e ameaças de morte, além de falas homofóbicas em desfavor dos tripulantes e agressão à esposa. Após ser retirado da aeronave e autuado em flagrante, o passageiro foi encaminhado ao Sistema Penal. Sua mulher ficou em Belém, onde foi ouvida pela PF e liberada para seguir viagem. Após a parada não programada em Belém, a aeronave seguiu ao destino final, Fortaleza.