Homem é preso em Parauapebas por violência doméstica

Um homem foi preso na madrugada deste sábado (03/08) suspeito de violência doméstica, em Parauapebas. João Batista Monteiro Junior, 42 anos, foi preso em flagrante no Bairro Amazonas, em Parauapebas. A vítima estava trancada em um quarto pedindo socorro, quando os policiais militares chegaram no local.

Os policiais atenderam chamado por volta de 1h50. Uma viatura, composta pelo cabo PM Jonathan e pelo soldado Danilo, foi acionada para atender a ocorrência. A esposa teria relatado que João sempre a agredia, naquele dia ele a teria agredido com um pedaço de madeira e a ameaçado de morte.

O suspeito estava dentro do banheiro visivelmente embriagado, o que teria sido confirmado pela vítima. João Batista foi levado e apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Parauapebas, onde prestou depoimento. As informações são do portal Correio de Carajás.